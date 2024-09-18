Кокуркина Елена Лукина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурина (Кокуркина) Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокуркина Варвара Леонтьева
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокуркин Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кокуркин Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кокуркин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Кокуркина Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно