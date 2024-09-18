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Кокуркина Елена Лукина

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Место рождения

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лука

Мать: не указана

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина (Кокуркина) Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокуркина Варвара Леонтьева

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокуркин Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кокуркин Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кокуркин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Кокуркина Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Кокуркин Леонтий Иванович

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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