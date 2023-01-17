Шишкарёва Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкарёва Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шишкарёв Николай Давидович

Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шишкарёв Пётр Давидович

Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1889 ст.

Сын: Шишкарёв Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1903

Сын: Шишкарёв Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Давидович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Александра Давидовна

Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкарёв Давид Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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