Шишкарёва Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шишкарёв Николай Давидович
Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1889 ст.
Сын: Шишкарёв Дмитрий Давидович
Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1903
Сын: Шишкарёв Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Шишкарёв Пётр Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Александра Давидовна
Отец ребёнка: Шишкарёв Давид Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно