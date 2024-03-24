Квитко Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1895
Дочь: Квитко Или Квятковская Феодосия Максимовна
Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Квитко Анна Максимовна
Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Квитко Галина Максимовна
Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квитко Александр Максимович
Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович
Смерть
Вычислено 1948
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край