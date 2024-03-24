Квитко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1895

Дочь: Квитко Или Квятковская Феодосия Максимовна

Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Квитко Анна Максимовна

Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Квитко Галина Максимовна

Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитко Александр Максимович

Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитко Андрей Максимович

Отец ребёнка: Квитко Максим Михайлович

Смерть
Вычислено 1948
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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