Квитко Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1895
Дочь: Квитко Или Квятковская Феодосия Максимовна
Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Квитко Анна Максимовна
Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Квитко Галина Максимовна
Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квитко Александр Максимович
Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна