Квитко Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко Максим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1895

Дочь: Квитко Или Квятковская Феодосия Максимовна

Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Квитко Анна Максимовна

Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Квитко Галина Максимовна

Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитко Александр Максимович

Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квитко Андрей Максимович

Мать ребёнка: Квитко Мария Николаевна

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