Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Дмитриевна

Место рождения

Малое Коробино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Коробино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.04.1840

Муж: Иван Авраамов

Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1847

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1854

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1857

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1861

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Авраамов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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