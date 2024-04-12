Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
10.04.1840
Муж: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
01.03.1846
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
25.09.1847
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
01.02.1854
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
13.03.1857
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Рождение ребёнка
26.04.1861
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Авраамов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно