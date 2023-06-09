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Иван Авраамов

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.10.1817

Дата смерти

30.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1817

Отец: Аврам Андреев

Мать: Праскева Стефанова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.04.1840

Жена: Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1847

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1854

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1857

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1861

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.01.1899
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость