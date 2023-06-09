Иван Авраамов
Место рождения
Дата рождения17.10.1817
Дата смерти30.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1817
Отец: Аврам Андреев
Мать: Праскева Стефанова
Бракосочетание
10.04.1840
Жена: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1846
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1847
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.02.1854
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1857
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1861
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1899
Причина смерти: старость