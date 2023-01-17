Пихлер Константин Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихлер Константин Германович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пихлер Герман Фердинандович

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.03.1925

Дочь: Ефименко Элеонора Константиновна

Мать ребёнка: Пихлер Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Забара Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Пихлер Александра Афанасьевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пихлер Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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