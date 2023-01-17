Пихлер Константин Германович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пихлер Герман Фердинандович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1925
Дочь: Ефименко Элеонора Константиновна
Мать ребёнка: Пихлер Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Забара Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Пихлер Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно