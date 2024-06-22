Богомолов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти10.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Богомолов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1922
Сын: Богомолов Александр Иванович
Мать ребёнка: Мострикова Любовь Андреевна
Родимая, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
10.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область