Богомолов Иван Ильич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Богомолов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1922

Сын: Богомолов Александр Иванович

Мать ребёнка: Мострикова Любовь Андреевна

Родимая, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
10.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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