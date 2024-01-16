Лукина Александра Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агафья Аполлосовна
Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Павла Аполлосовна
Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лукин Герасим Аполлосович
Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно