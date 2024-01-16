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Лукина Александра Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агафья Аполлосовна

Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лукин Матвей Аполлосович

Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лукин Симон Аполлосович

Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Павла Аполлосовна

Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лукин Герасим Аполлосович

Отец ребёнка: Лукин Аполлос Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Аполлос Иванович

Смерть
Неизвестно
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