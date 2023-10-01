Мартышев Василий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышев Василий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Рождение ребёнка
05.09.2011

Дочь: Мартышева Регина Васильевна

Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Рождение ребёнка
11.12.2013

Дочь: Мартышева Мирослава Васильевна

Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Рождение ребёнка
30.11.2017

Сын: Мартышев Марк Васильевич

Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна

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