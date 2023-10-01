Мартышев Василий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.2011
Дочь: Мартышева Регина Васильевна
Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна
Рождение ребёнка
11.12.2013
Дочь: Мартышева Мирослава Васильевна
Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна
Рождение ребёнка
30.11.2017
Мать ребёнка: Кожушко-Мартышева Яна Александровна