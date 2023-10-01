Кожушко-Мартышева Яна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.2011
Дочь: Мартышева Регина Васильевна
Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович
Рождение ребёнка
11.12.2013
Дочь: Мартышева Мирослава Васильевна
Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович
Рождение ребёнка
30.11.2017
Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович