Кожушко-Мартышева Яна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожушко-Мартышева Яна Александровна

Кожушко-Мартышева Яна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1992

Отец: Кожушко Александр

Мать: Воробьева-Постникова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышев Василий Олегович

Рождение ребёнка
05.09.2011

Дочь: Мартышева Регина Васильевна

Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович

Рождение ребёнка
11.12.2013

Дочь: Мартышева Мирослава Васильевна

Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович

Рождение ребёнка
30.11.2017

Сын: Мартышев Марк Васильевич

Отец ребёнка: Мартышев Василий Олегович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.