Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Матвей Андреевич
Мать: Екатерина Андреевна
Упоминание
1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
1834 Фонд 200 опись 20 дело 159 л.156об-157 Спасская в Березниках Дьякон Матфей Андреев, писанный в последнюю ревизию при оной же церкви дьячком 45/63 сын его Николай сын его Николай писанный в послед... Показать все
Смерть
Неизвестно