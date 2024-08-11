Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Матвеевич

Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Матвей Андреевич

Мать: Екатерина Андреевна

Упоминание
1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
1834 Фонд 200 опись 20 дело 159 л.156об-157 Спасская в Березниках Дьякон Матфей Андреев, писанный в последнюю ревизию при оной же церкви дьячком 45/63 сын его Николай сын его Николай писанный в послед... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.