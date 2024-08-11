Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сахаров Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Упоминание
1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
1834 Фонд 200 опись 20 дело 159 л.156об-157 Спасская в Березниках Дьякон Матфей Андреев, писанный в последнюю ревизию при оной же церкви дьячком 45/63 сын его Николай сын его Николай писанный в послед... Показать все
Смерть
Неизвестно