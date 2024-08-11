Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сахаров Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Упоминание
1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
1834 Фонд 200 опись 20 дело 159 л.156об-157 Спасская в Березниках Дьякон Матфей Андреев, писанный в последнюю ревизию при оной же церкви дьячком 45/63 сын его Николай сын его Николай писанный в послед... Показать все
Смерть
Неизвестно

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