Надежда Алимпиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Полукерья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Епистилья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно