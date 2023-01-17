Надежда Алимпиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Алимпиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Полукерья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Епистилья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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