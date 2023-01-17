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Алексей Андреев

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Андрей Семенов

Мать: ?

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Алимпиева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Полукерья Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Алимпиева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Епистилья Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Алимпиева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Алимпиева

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Алимпиева

Смерть
1858
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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