Алексей Андреев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Андрей Семенов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Алимпиева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Полукерья Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Алимпиева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Епистилья Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Алимпиева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Алимпиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Алимпиева
Смерть
1858