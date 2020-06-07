Терешин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1975
Дата смерти07.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975
Отец: Терешин Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терешина Надежда Петровна
Смерть
07.06.2020