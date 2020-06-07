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Терешин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1975

Дата смерти

07.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975

Отец: Терешин Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терешина Надежда Петровна

Смерть
07.06.2020

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