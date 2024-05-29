Прохорова Нина Васильевна 27.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохорова Нина Васильевна

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Место рождения

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

27.01.1924

Дата смерти

29.05.2024

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924

Отец: Прохоров Василий Елисеевич

Мать: Прохорова (Тюличева) Мария Дмитриевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1022 Оп.4 Д.15 Л.3-3(об.);539-539(об.) Прохорова Нина Васильевна. Запись о рождении. Дата: 12 января 1924. Место регистрации: Отдел ЗАГС Брейтовского волисполкома 1924 Родители Васили... Показать все
Образование
1941
Павловск, Царскосельский уезд
Училась в техникуме на бухгалтера. Была в комсомоле.
Упоминание
С 1941 по 1945
Была из Павловска угнана на работы в Германию, недалеко от границ с Францией. Работала на обувной фабрике, шили обувь для войск. Когда уже знали, что война кончается, познакомилась с военнопленным, Ф... Показать все
Работа или профессия
1946
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Работала в Водоканале, содержала всю семью - маленькую сестру, двух братьев, своего новорожденного сына и мать, которая была больная.
Место жительства
С 1946
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1946

Сын: Прохоров Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
1949
Павловск, Царскосельский уезд
Работала на павловской станции ВИР
Смерть
29.05.2024
Пушкин, Царскосельский уезд

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