Малахов Спиридон Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 15
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Малахова (Малахова) Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Васильевна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_24.02.1901_крещение-26.02.1901 пол_Ж_ запись - 15 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Малахов Спиридон Егоров и законная жена Екате... Показать все
Смерть
Неизвестно