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Малахов Спиридон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Екатерина Васильевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 15
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Малахова (Малахова) Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_24.02.1901_крещение-26.02.1901 пол_Ж_ запись - 15 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Малахов Спиридон Егоров и законная жена Екате... Показать все
Смерть
Неизвестно

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