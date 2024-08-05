Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Галахова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно