Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Галахова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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