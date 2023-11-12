Уварова (Брайтен) Эйприл Е. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Уваров Джейсон-Стефен

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Уваров Доминик-Вильям

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Рождение ребёнка
1969

Сын: Уваров Александр-Джайл

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Рождение ребёнка
1971

Сын: Уваров Люк-Джерард

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Рождение ребёнка
1974

Сын: Уваров Каспар-Серж

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Рождение ребёнка
1975

Сын: Уваров Пьер-Доминик

Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Степан Игоревич

Смерть
Неизвестно
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