Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Рождение ребёнка
1971
Сын: Уваров Люк-Джерард
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Уваров Каспар-Серж
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Рождение ребёнка
1975
Сын: Уваров Пьер-Доминик
Отец ребёнка: Уваров Степан Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно