Уваров Степан Игоревич
мужской, родился 03.09.1935
умер Неизвестно
ОтецУваров Игорь Игоревич1901 г.р.
МатьУварова (Амес) Виолета Доротея Обретия Филлис?.03.1909 г.р.
Супруги
Уварова (Брайтен) Эйприл Е.Неизвестно г.р.
Дети
Уваров Джейсон-Стефен1965 г.р.
Уваров Доминик-Вильям1966 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Рождение ребёнка
1969
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Рождение ребёнка
1971
Сын: Уваров Люк-Джерард
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Рождение ребёнка
1974
Сын: Уваров Каспар-Серж
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Рождение ребёнка
1975
Сын: Уваров Пьер-Доминик
Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.
Смерть
Неизвестно