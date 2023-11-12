Уваров Степан Игоревич 03.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Уваров Степан Игоревич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.09.1935

умер Неизвестно

Отец
Уваров Игорь Игоревич1901 г.р.
Мать
Уварова (Амес) Виолета Доротея Обретия Филлис?.03.1909 г.р.
Супруги
Уварова (Брайтен) Эйприл Е.Неизвестно г.р.
Дети
Уваров Джейсон-Стефен1965 г.р.
Уваров Доминик-Вильям1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1935

Отец: Уваров Игорь Игоревич

Мать: Уварова (Амес) Виолета Доротея Обретия Филлис

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1965

Сын: Уваров Джейсон-Стефен

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1966

Сын: Уваров Доминик-Вильям

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1969

Сын: Уваров Александр-Джайл

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1971

Сын: Уваров Люк-Джерард

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1974

Сын: Уваров Каспар-Серж

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Рождение ребёнка
1975

Сын: Уваров Пьер-Доминик

Мать ребёнка: Уварова (Брайтен) Эйприл Е.

Смерть
Неизвестно

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