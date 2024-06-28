Даудов Фарид Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1927
Дата смерти04.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даудова София Ахмяди кызы
Рождение ребёнка
29.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даудова София Ахмяди кызы
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
04.09.1980