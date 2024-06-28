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Даудов Фарид Каримович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1927

Дата смерти

04.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927

Отец: Даудов Карим (Кахам) Ибрагимович

Мать: Даудова Зайнаб Хисамутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даудова София Ахмяди кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даудова София Ахмяди кызы

Рождение ребёнка
29.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даудова София Ахмяди кызы

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
04.09.1980

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