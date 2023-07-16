Курочкина (Тимошенко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Тимошенко) Мария Петровна

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Место рождения

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Петр

Мать: не указана

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бондарева (Курочкина) Лидия Терентьевна

Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович

Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Курочкин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Курочкин Виктор Терентьевич

Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Степаненко (Курочкина) Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович

Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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