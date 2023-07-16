Курочкина (Тимошенко) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошенко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бондарева (Курочкина) Лидия Терентьевна
Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович
Рождение ребёнка
23.02.1911
Сын: Курочкин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Курочкин Виктор Терентьевич
Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Степаненко (Курочкина) Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Курочкин Терентий Акимович
Смерть
Неизвестно