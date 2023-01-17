деревня Петрыги, деревня Петрыги, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Петрыги

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
28Дер. Петригитрактовойреч. ВолчасГраболовск. с. о. 172015Симоновск. прав. 6838
56Фол. Петригитрактовойреч. Волчасдв. Б. Р. Носолевской, кат. 132Ряснянск. прав. 6838
60Дер. Петригитрактовойреч. Волчасдвор. мещ. и кр. разн., исп. 52150123Симоновского пр. 6838

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Заболотский сельсовет
д Петрыги25

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ходосовский сельсовет
д. Петрыги28
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