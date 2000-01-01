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Лазарь
Лазарь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Якшамкин Александр Еремеев
1781 г.р.
Мать
Анна
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Якшамкин Александр Еремеев
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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