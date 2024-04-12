Башкиров Петр Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Башкиров Гордей Иванович
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Бурнаева Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Равкина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1891
Сын: Башкиров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна
Смерть
Неизвестно