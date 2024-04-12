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Башкиров Петр Гордеевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Башкиров Гордей Иванович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Башкирова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Бурнаева Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Равкина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Сын: Башкиров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Башкирова Марфа Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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