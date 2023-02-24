Башкирова Марфа Алексеевна
Место рожденияДеревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856
Отец: Алексей Васильевич
Мать: не указана
Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Бурнаева Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Равкина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
16.07.1891
Сын: Башкиров Владимир Петрович
Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич
Смерть
Неизвестно