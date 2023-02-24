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Башкирова Марфа Алексеевна

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Место рождения

Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алексей Васильевич

Мать: не указана

Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
16.01.1877

Муж: Башкиров Петр Гордеевич

Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Бурнаева Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Равкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Сын: Башкиров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Башкиров Петр Гордеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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