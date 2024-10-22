Гоголев Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Гоголев Петр Савельвич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1746
Дочь: (Гоголева) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна
Смерть
Неизвестно