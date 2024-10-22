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Гоголев Стефан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Гоголев Петр Савельвич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Федор Степанович

Мать ребёнка: Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
04.05.1746

Дочь: (Гоголева) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гоголев Иван Степанович

Мать ребёнка: Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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