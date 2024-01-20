Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1746
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно