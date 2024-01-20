Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Швецова) Василиса Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1746

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович

Рождение
1750

Отец: Швецов Никифор Михайлович

Мать: Швецова Степанида Филипповна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гоголев Иван Степанович

Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Федор Степанович

Отец ребёнка: Гоголев Стефан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Стефан Петрович

Смерть
Неизвестно
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