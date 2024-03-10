Вершинина Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин Павел
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Кайгородова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1964
Дочь: Столярова Елена Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Смерть
Неизвестно