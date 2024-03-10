Столяров Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937
Отец: Столяров Иван
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Кайгородова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1964
Дочь: Столярова Елена Петровна
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1968
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно