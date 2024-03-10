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Столяров Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937

Отец: Столяров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1958

Дочь: Кайгородова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1964

Дочь: Столярова Елена Петровна

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Столяров Юрий Петрович

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столяров Иван Петрович

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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