Чепига Кондратьева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепига Кондратьева Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926

Отец: Кондратьев Алексей

Мать: Кондратьева Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
16.05.1947

Дочь: Десятова Чепига Галина Александровна

Отец ребёнка: Чепига Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Чепига Кривулякина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Чепига Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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