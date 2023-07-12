Чепига Кондратьева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926
Отец: Кондратьев Алексей
Рождение ребёнка
16.05.1947
Дочь: Десятова Чепига Галина Александровна
Отец ребёнка: Чепига Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Чепига Кривулякина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Чепига Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно