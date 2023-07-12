Кондратьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1926

Дочь: Чепига Кондратьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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