Кондратьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1926
Дочь: Чепига Кондратьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Владимир Алексеевич