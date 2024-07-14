Пузаков Осип (Иосиф) Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузаков Арсений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Пузакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Сын: Пузаков Александр Осипович
Мать ребёнка: Пузакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Пузакова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Мать ребёнка: Пузакова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно