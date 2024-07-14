Пузакова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузакова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Пузаков Иван Осипович

Отец ребёнка: Пузаков Осип (Иосиф) Арсеньевич

Вязовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Сын: Пузаков Александр Осипович

Отец ребёнка: Пузаков Осип (Иосиф) Арсеньевич

Вязовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Пузаков Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Пузаков Осип (Иосиф) Арсеньевич

Вязовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Пузаков Михаил Осипович

Отец ребёнка: Пузаков Осип (Иосиф) Арсеньевич

Вязовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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