Волков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Лев

Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Слыханова) Прасковья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Волков Вениамин

Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Волков Евгений

Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Юдаева (Волкова) Людмила

Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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