Волков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Лев
Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волков Вениамин
Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Волков Евгений
Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Юдаева (Волкова) Людмила
Мать ребёнка: Волкова (Слыханова) Прасковья
Смерть
Неизвестно