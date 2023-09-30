Волкова (Слыханова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Слыханова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Слыханов Василий

Мать: Слыханова Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Волков Вениамин

Отец ребёнка: Волков Андрей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Волков Евгений

Отец ребёнка: Волков Андрей

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Юдаева Людмила

Отец ребёнка: Волков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Лев

Отец ребёнка: Волков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей

Смерть
1958
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