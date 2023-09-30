Волкова (Слыханова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Слыханов Василий
Мать: Слыханова Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волков Вениамин
Отец ребёнка: Волков Андрей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Волков Евгений
Отец ребёнка: Волков Андрей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Юдаева Людмила
Отец ребёнка: Волков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Лев
Отец ребёнка: Волков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Андрей
Смерть
1958