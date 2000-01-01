Ирмгарда туринская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
626
Дочь: Гертруда
Отец ребёнка: Экберт 1 старший, макграф мейсена
Рождение ребёнка
1060
Дочь: Гертруда брауншвейгская
Отец ребёнка: Экберт 1 старший, макграф мейсена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно