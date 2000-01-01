Ирмгарда туринская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирмгарда туринская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1025 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
626

Дочь: Гертруда

Отец ребёнка: Экберт 1 старший, макграф мейсена

Рождение ребёнка
1060

Дочь: Гертруда брауншвейгская

Отец ребёнка: Экберт 1 старший, макграф мейсена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Экберт 1 старший, макграф мейсена

Смерть
Неизвестно
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