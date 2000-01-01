Гертруда брауншвейгская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гертруда брауншвейгская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1060

Дата смерти

09.12.1117

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1060

Отец: Экберт 1 старший, макграф мейсена

Мать: Ирмгарда туринская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гертруда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрих 2

Отец ребёнка: Генрих 1 толстый, макграф мейсена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риненза нортхеймская

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диедерик 2 ван катленбург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрих фризский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрих 1 толстый, макграф мейсена

Смерть
09.12.1117
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