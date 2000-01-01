Гертруда брауншвейгская
Место рожденияНе указано
Дата рождения1060
Дата смерти09.12.1117
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1060
Отец: Экберт 1 старший, макграф мейсена
Мать: Ирмгарда туринская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гертруда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрих 2
Отец ребёнка: Генрих 1 толстый, макграф мейсена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Риненза нортхеймская
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генрих фризский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1117