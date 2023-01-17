Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович
Место рождения
Дата рождения15.03.1905 ст.
Дата смерти11.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905 ст.
Отец: Зайнулла Фазлуллин
Мать: Уммигульсум Хайруллина
Рождение ребёнка
23.10.1930
Дочь: Зайнуллина Фагима Сунгатулловна
Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна
Рождение ребёнка
09.12.1936
Сын: Зайнуллин Нафигулла Сунгатуллович
Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Зайнуллина Фания Сунгатулловна
Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна
Рождение ребёнка
06.08.1942
Рождение ребёнка
11.08.1946
Рождение ребёнка
28.04.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
11.12.1982