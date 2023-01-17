Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1905 ст.

Дата смерти

11.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905 ст.

Отец: Зайнулла Фазлуллин

Мать: Уммигульсум Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1930

Дочь: Зайнуллина Фагима Сунгатулловна

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1936

Сын: Зайнуллин Нафигулла Сунгатуллович

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Зайнуллина Фания Сунгатулловна

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Галима Сабирзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.12.1982
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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