Зайнуллина Галима Сабирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина Галима Сабирзяновна

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Место рождения

Чукри-Аланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1908 ст.

Дата смерти

21.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1930 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Место
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Рождение
15.05.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чукри-Аланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1930

Дочь: Зайнуллина Фагима Сунгатулловна

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1936

Сын: Зайнуллин Нафигулла Сунгатуллович

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Зайнуллина Фания Сунгатулловна

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович

Смерть
21.03.1994
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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