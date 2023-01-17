Зайнуллина Галима Сабирзяновна
Место рождения
Дата рождения15.05.1908 ст.
Дата смерти21.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1930
Дочь: Зайнуллина Фагима Сунгатулловна
Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
09.12.1936
Сын: Зайнуллин Нафигулла Сунгатуллович
Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Зайнуллина Фания Сунгатулловна
Отец ребёнка: Зайнуллин Сунгатулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
06.08.1942
Рождение ребёнка
11.08.1946
Рождение ребёнка
28.04.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1994