Михаил Иванович 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Иванович

Место рождения

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Михайлович

Мать: Жена Ивана

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Егор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Марья Никитична

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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