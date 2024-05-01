Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Михайлович
Мать: Жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егор Михайлович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Марья Никитична
Смерть
Неизвестно