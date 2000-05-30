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Цаплинов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1899

Дата смерти

14.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1899

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цаплинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

д. Клюквенная, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
10.03.1925

Дочь: Кокурина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1927

Дочь: Мышина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
03.02.1930

Дочь: Груздева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Клюквенный
Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Цаплинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Клюквенный
Рождение ребёнка
?.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
26.05.1940

Сын: Цаплинов Константин Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Цаплинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна

Смерть
14.06.1974
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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