Цаплинов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1899
Дата смерти14.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1899
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
д. Клюквенная, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
10.03.1925
Дочь: Кокурина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Рождение ребёнка
24.10.1927
Дочь: Мышина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1930
Дочь: Груздева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Клюквенный
Рождение ребёнка
21.02.1936
Сын: Цаплинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Клюквенный
Рождение ребёнка
?.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Рождение ребёнка
26.05.1940
Сын: Цаплинов Константин Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Хрестина Александровна
Смерть
14.06.1974
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область