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Воловик Иван Иванович

Место рождения

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.06.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1910 ст.

Отец: Воловик Иван Наумович

Мать: Воловик Анна Петровна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
24.06.1910 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники крестьяне той же деревни (с. Олтарь) Александр Фёдоров Конча и Татьяна Онисимовна Кеня.
Смерть
Неизвестно

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