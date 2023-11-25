Воловик Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1910 ст.
Отец: Воловик Иван Наумович
Мать: Воловик Анна Петровна
Крещение
24.06.1910 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники крестьяне той же деревни (с. Олтарь) Александр Фёдоров Конча и Татьяна Онисимовна Кеня.
Смерть
Неизвестно