Воловик Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воловик Наум Григорьевич
Мать: Воловик Васса Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна
На основании информации с сайта "Память народа".
Рождение ребёнка
14.05.1917 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воловик Анна Петровна
Смерть
Неизвестно