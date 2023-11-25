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Воловик Иван Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воловик Наум Григорьевич

Мать: Воловик Васса Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.

Сын: Воловик Иван Иванович

Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Воловик Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На основании информации с сайта "Память народа".
Рождение ребёнка
14.05.1917 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Воловик Анна Петровна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловик Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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