Куракина Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1901

Дочь: Морозова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Куракин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Куракин Аркадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куракин Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Дмитрий Викторович

Смерть
Неизвестно
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