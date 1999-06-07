Куракина Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1901
Дочь: Морозова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Куракин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Куракин Аркадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Куракин Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно