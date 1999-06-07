Куракин Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куракин Виктор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1901

Дочь: Морозова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Куракин Аркадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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