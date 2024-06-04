Баскаков Степан Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Шугаева (Баскакова) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Баскакова) Анна Степанова
Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Симакова (Баскакова) Марья Степанова
Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Баскаков Григорий Степанов
Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова
Смерть
После 1850