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Баскаков Степан Никитин

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Баскаков Никита Филиппов

Мать: Баскакова Марья Харитонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Шугаева (Баскакова) Фекла Степанова

Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Баскакова) Анна Степанова

Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Симакова (Баскакова) Марья Степанова

Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Баскаков Григорий Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Евдокия (Авдотья) Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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