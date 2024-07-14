Яннарова Сада Нуреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1968
Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович
Рождение ребёнка
28.05.1970
Сын: Ахметов Марсель Жаудатович
Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович
Рождение ребёнка
19.04.1974
Дочь: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна
Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович