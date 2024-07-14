Яннарова Сада Нуреевна 16.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яннарова Сада Нуреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Жаудат Исмагилович

Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Ахметов Марат Жаудатович

Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович

Рождение ребёнка
28.05.1970

Сын: Ахметов Марсель Жаудатович

Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович

Рождение ребёнка
19.04.1974

Дочь: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна

Отец ребёнка: Ахметов Жаудат Исмагилович

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