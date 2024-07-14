Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1974
Отец: Ахметов Жаудат Исмагилович
Мать: Яннарова Сада Нуреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1998
Дочь: Галялетдинова Камила Айратовна
Отец ребёнка: Галялетдинов Айрат Тагирович
Рождение ребёнка
06.09.2011
Сын: Галялетдинов Айдар Айратович
Отец ребёнка: Галялетдинов Айрат Тагирович