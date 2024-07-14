Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна 19.04.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1974

Отец: Ахметов Жаудат Исмагилович

Мать: Яннарова Сада Нуреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галялетдинов Айрат Тагирович

Рождение ребёнка
25.09.1998

Дочь: Галялетдинова Камила Айратовна

Отец ребёнка: Галялетдинов Айрат Тагирович

Рождение ребёнка
06.09.2011

Сын: Галялетдинов Айдар Айратович

Отец ребёнка: Галялетдинов Айрат Тагирович

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